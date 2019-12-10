Благодійники з Тернополя та галицькі гвардійці зібрали подарунки для дітей зі сходу країни

Благодійники, волонтери, школярі, священнослужителі та гвардійці – усі вони спільними зусиллями зібрали подарунки до Дня Святого Миколая та Нового року вихованцям будинків-інтернатів, будинків сімейного типу, центрів соціальної реабілітації, які проживають в зоні проведення операції об’єднаних сил. Небайдужі з міста Тернополя приносили до гвардійців 2 батальйону 2 Галицької бригади Нацгвардії України канцелярське приладдя, фарби, книжки, м’які іграшки, олівці, фломастери.

Усі пакунки гвардійці передали до Львову, де до них приєднались подарунки з інших міст західної України. Звідси весь вантаж попрямує до столиці, куди привезуть подарунки з усією України. Величезними вантажівками зі столиці подарунки попрямують до дітей в зону ООС.

«Коли ми розповіли тернопільським волонтерам про акцію, вони одразу вирішили долучитись, – розповідає командир 2 батальйону підполковник Дмитро Гуртовський. – Кожен з благодійників та гвардійців хотів зробити дитині подарунок на Новорічні свята».

Загалом акція «Гвардійська родино – тобі, Україно» триває вже третій рік поспіль. Два роки гвардійці з усієї України збирали подарунки дітям зі сходу самі. Цього ж року до неї вперше долучились благодійні фонди, церкви та усі небайдужі. Разом з військовими вони назбирали сотні подарунків.

«Люди бачать нашу роботу і хочуть творити добро разом з нами, – говорить начальник відділу інформаційної підтримки полковник Віктор Голумбівський. – Спільними зусиллями цього року ми зможемо порадувати ще більше людей».

Аліна Новікова