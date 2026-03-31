У центрі Тернополя на день відключать воду

“Тернопільводоканал” попереджаєпро тимчасове припинення водопостачання у центральній частині міста.

🛠 У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі на вулиці Над Ставом, 31 березня з 09:00 до 21:00 буде відсутня холодна вода у житлових будинках та адміністративних приміщеннях за такими адресами:

вул. Над Ставом

вул. Руська, 1, 3, 5, 7, 9

вул. Старий Ринок, 1, 1А, 3, 5

вул. Замкова, 14

Комунальні служби проводитимуть необхідні роботи для покращення стану мереж та забезпечення стабільного водопостачання у майбутньому.

Містян просять заздалегідь зробити запаси води та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.