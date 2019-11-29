На Тернопільщині є унікальний благодійний фонд, який дбає про дітей, військовослужбовців та збереження історії нашого краю

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПАМ’ЯТЬ І ЛЮБОВ» ПРАЦЮЄ, ЩОБ ЗБЕРЕГТИ ІСТОРІЮ МАЙБУТНІМ ПОКОЛІННЯМ

Допомога бійцям ООС, відновлення храмів Тернопільщини, розчищення кладовищ – це все волонтерська діяльність команди благодійного фонду «Пам’ять і любов».

Цього літа одразу декілька костелів Тернопільщини отримали шанс на збереження. Волонтери благодійного фонду «Пам’ять і любов» розчистили храми в селах Залужжя, Максимівка, Охримівці, Климківці,Залізці, Киданці, Кошляки, Романовому Селі та храм у Великому Ходачкові.

Також волонтери фонду вже кілька місяців розчищають цвинтарі. Це відбулось у співпраці з віце-консулом Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку Мареком Запуром, який, уклав договір про плідну і тісну співпрацю із благодійним фондом “Пам’ять і любов”. По розчищенню кладовищ на території Тернопільської області.

“Не всі цвинтарі мають тих, хто би про них подбав. Саме тому і виникла ініціатива розчистити закинуті частини некрополів. Вже розчистити в селах: Скорики і Кошляки Підволочиського району, Травневе, Стриївка, Криківці, Киданці, Мильне, Залужжя”, – розповів засновник фонду Андрій Савчук.

Ще одна діяльність благодійного фонду «Пам’ять і любов» – це допомога військовослужбовцям. Нещодавно представники благодійного фондуАндрій Савчук, Олександр Саричев, спільно із Єпископом Ужгородським і Закарпатським Варсонофієм, капеланом Ігорем Войтовичем, побували на Донбасі із гуманітарною та катехизаторською місією.

Інший напряморк – це допомога дітям. До челенджу “Не рубай дерево, а врубай музику” долучився благодійний фонд “Пам`ять і Любов” та діти сіл Киданці і Стриївка, Збаразького району. Спільно висадивши близько сотні яблунь в цих селах.

Тільки спільно з вами ми з можемо разом зробити більше. Відновити костели, очистити кладовища. Задля збереження пам’яток для майбутніх поколінь. Давайте об’єднаємось задля спільної справи.



Назва БП БО “БФ “Пам’ять і любов”

«Укирсиббанк» № рахунку:

26008878961059 UAH

26004878961064 USD

26005878961063 EUR