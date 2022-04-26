На Тернопільщині запрошують на роботу вибухотехніків
Команда спеціалістів-вибухотехніків ГУНП в Тернопільській області потребує нових співробіників.
Вимоги до кандидатів на посаду інспектора І, ІІ категорії відділу вибухотехнічної служби:
- громадянство України;
- вік від 22 років;
- вільне володіння українською мовою відповідно до рівня, визначеного згідно із Законом України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”;
- освіта вища інженерна або військова;
- посвідчення водія категорії В,С;
- строкова служба в ЗСУ обов’язкова;
- відсутність судимостей;
- вітається досвід практичної роботи з вибухонебезпечними матеріалами.
Дізнатися більше про умови та етапи відбору можна зателефонувавши до до управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Тернопільській області або за телефоном: 097-855-0595.