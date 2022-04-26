15:00 | 26.04.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині запрошують на роботу вибухотехніків

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Команда спеціалістів-вибухотехніків ГУНП в Тернопільській області потребує нових співробіників.
Вимоги до кандидатів на посаду інспектора І, ІІ категорії відділу вибухотехнічної служби:

  • громадянство України;
  • вік від 22 років;
  • вільне володіння українською мовою відповідно до рівня, визначеного згідно із Законом України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”;
  • освіта вища інженерна або військова;
  • посвідчення водія категорії В,С;
  • строкова служба в ЗСУ обов’язкова;
  • відсутність судимостей;
  • вітається досвід практичної роботи з вибухонебезпечними матеріалами.
    ☎️Дізнатися більше про умови та етапи відбору можна зателефонувавши до до управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Тернопільській області або за телефоном: 097-855-0595.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *