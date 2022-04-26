На благоустрій Тернополя у 2022 році витратять 26,5 млн грн

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради провело низку закупівель для наведення порядку у місті. Сумарна вартість контрактів склала 26,5 млн грн.

Найдорожче коштуватиме відновлення дорожнього покриття в місті. За це заплатять 20 млн грн. Точний перелік вулиць, де проводитимуть ремонт, не зазначений. Закупівлю провели за спеціальною процедурою «Українська визвольна війна», яка не передбачає аукціону.

Підрядником стало ТОВ «Техно-Буд-Центр». Це тернопільська компанія, власниками якої є Юрій Ханін та Андрій Ярема. Компанія раніше отримувала великі підряди з ремонту доріг у західних областях України (понад 15 млрд грн з 2021 року) Також ця фірма нещодавно отримала замовлення на 13 млн грн на прибирання одного з районів Чернівців.

Ще 6 млн грн витратять на благоустрій міста. Цей тендер виграло ТОВ «Катальпа». Спершу сума контракту становила 8 млн грн, але у той же день уклали додаткову угоду, за якою вартість послуг зменшили до 6 млн грн. За ці кошти підрядник облаштовуватиме газони та клумби, садитиме дерева, кущі та квіти, а також видалятиме сухостійні та аварійні насадження. ТОВ «Катальпа» зареєстроване у місті Скалат Тернопільської області, а його власником є Олег Волков. Це перше держзамовлення компанії у 2022 році.

Приватний підприємець Ольга Данилюк відновить тротуари за 201 тис. грн. Вона ліквідує наслідки аварійних робіт, які проводили комунальні служби міста. У 34 із 35 підписаних підриємицею контрактів замовником є управління ЖКГ Тернопільської міськради.

Приватному підприємцю Миколі Мазурові заплатять 195 тис. грн за вивезення сміття із стихійних сміттєзвалищ. А підприємцеві Руслану Чернію ‒ 81 тис. грн за відновлення зелених насаджень по місту.