На Тернопільщині затримали чоловіка зі зброєю

Співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №1 м. Борщів зупинили за порушення правил дорожнього руху водія автомобіля ВАЗ 2106. За кермом перебував 29-річний житель Чернівецької області. У ході спілкування з чоловіком поліцейські помітили в салоні авто підозрілі предмети. Під час огляду було виявлено пістолет з ознаками переробки, схожий на вогнепально-травматичну зброю та набої до нього. Речовий доказ вилучено та направлено на експертизу.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.