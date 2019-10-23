На Тернопільщині затримали людей, які привласнили кошти АТО-вців

На Тернопільщині викрито групу осіб, що привласнили понад 7 млн грн, призначених для учасників бойових дій

Тернопільською місцевою прокуратурою, спільно із Управлінням СБ України в Тернопільській області та ГУ НП в Тернопільській області, викрито групу осіб, які, діючи за попередньою змовою між собою, заволоділи бюджетними коштами, шляхом обману військовослужбовців (учасників бойових дій) та держави у великих розмірах. Зловмисники діяли на території Тернопільської та Київської областей.

Встановлено, що члени групи, маючи намір заволодіти грошовими коштами (виплатами одноразової грошової допомоги у разі настання інвалідності) без належних на те підстав, незаконно заволодівали бюджетними коштами у великих розмірах. До протиправної діяльності зловмисники залучили посадових осіб лікувальних закладів з метою виготовлення відповідних медичних документів про настання інвалідності.

На даний час, правоохоронцями задокументовано близько 20 епізодів неправомірного призначення фінансової допомоги, внаслідок чого, лише упродовж 2018-2019 р. державі завдано збитків на суму понад 7 млн грн.

За результатами проведених обшуків на території Тернопільської і Київської областей виявлено і вилучено незаконно отримані грошові кошти у сумі понад 200 000 грн та близько 6 000 доларів США, банківські картки учасників бойових дій.

Триває розслідування, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.