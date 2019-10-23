11:50 | 23.10.2019
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На Тернопільщину масово почали звозити сміття зі Львова

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Ми тільки вчора писали про те, що під Тернополем виявили сміття, завезене зі Львова. Як в ніч з 22 на 23 жовтня 2019 року невідомі особи шляхом пошкодження замка та зняття шлагбауму на територію сміттєзвалища поблизу с. Павлів (урочище «Бізятин») у Бережанському районі завезено близько десяти вантажних автомобілів зі сміттям. На місці було виявлено квитанції та документації з м. Львова, – повідомляють у бережанській міській раді.
Якщо комусь відома інформація стосовно даної події просимо повідомити Бережанську міську раду в телефонному режимі за номером: (03548) 2- 14 -46 або в будь-якому іншому зручному для вас порядку.

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