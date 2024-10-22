Тернопільська митниця повернула до бюджету майже 1,2 млн гривень

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 336 Митного кодексу України від 13 березня 2012 № 4495-VI (зі змінами та доповненнями) однією з форм митного контролю є пост-митний контроль.

Цей вид митного контролю полягає у перевірці інформації, зазначеної у митній декларації, та поданих до митного оформлення документів і дає можливість бізнесу оперативно відреагувати на помилки, допущені у митній декларації.

До основних напрямків його здійснення, зокрема, належать:

контроль за правильністю визначення бази оподаткування;

контроль за правильністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД;

контроль за визначенням країни походження товарів;

контроль за наданням пільг в оподаткуванні, повнотою та своєчасністю сплати митних платежів;

контроль за достовірністю декларування вагових, кількісних та якісних показників, технічних та фізико-хімічних характеристик товарів, що впливають на рівень оподаткування;

контроль за дотриманням визначених МКУ вимог митних режимів;

контроль за дотриманням суб’єктами ЗЕД положень законодавства з питань нетарифного регулювання.

Так, у рамках дії рекомедаційно-технічного пілотного проєкту пост-митного контролю, станом на 21 жовтня 2024 року Тернопільською митницею виявлено 75 випадків можливих порушень правильності класифікації, повноти включення складових митної вартості товарів в частині відображення витрат на транспортування, підтвердження числового значення фактурної вартості та правомірності застосування преференції “410”.

За результатами виявлених порушень та проведених заходів щодо їх усунення, суб’єктами ЗЕД забезпечено добровільну сплату до держбюджету митних платежів суму майже 1,2 млн гривень.

Нагадуємо, що пост-митний контроль не є документальною перевіркою та не застосовується до всіх митних оформлень. Проведення пост-митного конкретних митних оформлень здійснюється митницею оформлення за результатом застосування системи управління ризиками.