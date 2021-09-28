На Тернопільщині здають 14 ставків за 11 303 грн. на місяць

6 жовтня 2021 року відбудеться онлайн-аукціон з оренди гідротехнічних споруд, що перебувають на балансі ДП «Укрриба» за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, в межах земель Почаївської ОТГ, за межами с. Комарин, урочище «Польова гребля».

Стартова ціна об’єкту складає 11 303 грн на місяць, а термін оренди – 5 років.

Актив складається з комплексу гідроспоруд, а саме:

14 ставків (в т.ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск)

21 зимній ставок (в т.ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск)

Підприємство «Укрриба» докладає значних зусиль з підтримки гідротехнічних споруд у належному стані та проводить роботу по проведенню капітальних ремонтів та реконструкцій. За весь період господарської діяльності «Укрриба» за власні кошти та із залученням коштів користувачів гідротехнічних споруд на проведення капітальних ремонтів спрямовано понад 16 млн 785 тис. грн.