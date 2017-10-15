На Тернопільщині живцем згоріли більше 28 тисяч курчат

14 жовтня в с. Стара Ягільниця Чортківського району виникла пожежа фермерської будівлі по вирощуванню птиці.

Внаслідок пожежі загинуло 28800 штук птиці (одноденні курчата), знищено 4 витяжні вентилятори, лінія водопостачання, лінія подачі кормів, 4 газогенератора для обігріву. Пошкоджено покрівлю на площі 800 м.кв.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговими караулами у складі 2 відділень ДПРЧ-6 та ДПРП-22, а також залучалась допоміжна техніка від сільськогосподарських підприємств 2 трактори з причіпними цистернами з водою та вантажний автомобіль МАЗ з причіпною ємністю для води 6т. На місці пожежі працювала оперативна група УДСНС.