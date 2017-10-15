На Тернопільщині виявлено 4 стокілограмові авіабомби

12 жовтня о 17:00 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління у селі Великі Бірки Тернопільського району виявлено, вилучено та зосереджено в безпечному місці 4 фугасні авіабомби ФАБ-100 часів Другої світової війни.

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків.