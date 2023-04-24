На Тернопільщині зіткнулись автомобіль та трактор: у лікарні троє жителів Івано-Франківська

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 квітня поблизу с. Старі Петликівці Бучацької територіальної громади на автодорозі Н-18. Орієнтовно о 15.00 годин водій автомобіля «Renault Kadjar» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з трактором «Jonh Deer».

Внаслідок аварії травмувались троє людей, які перебували в легковому автомобілі: водій та дві пасажирки, всі проживають у м. Івано-Франківську.

Потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Бучацьку міську лікарню.