09:20 | 24.04.2023
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Вночі на Тернопільщині нетверезий водій спричинив ДТП: є постраждалі

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 квітня поблизу с. Кам’янка Микулинецької територіальної громади. Близько 22.00 годин водій автомобіля «ВАЗ-2114» не впорався  з керуванням і з’їхав в кювет.

Внаслідок аварії травмувались троє людей, які перебували в автомобілі: водій та двоє пасажирів. Потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Теребовлянську міську лікарню.

Варто зазначити, що відповідно до медичного заключення всі потерпілі були у стані алкогольного сп’яніння.

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