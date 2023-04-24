Вночі на Тернопільщині нетверезий водій спричинив ДТП: є постраждалі

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 квітня поблизу с. Кам’янка Микулинецької територіальної громади. Близько 22.00 годин водій автомобіля «ВАЗ-2114» не впорався з керуванням і з’їхав в кювет.

Внаслідок аварії травмувались троє людей, які перебували в автомобілі: водій та двоє пасажирів. Потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Теребовлянську міську лікарню.

Варто зазначити, що відповідно до медичного заключення всі потерпілі були у стані алкогольного сп’яніння.