У центрі Тернополі 24 квітня працюватиме вакцинальний автобус

24 квітня з 10:00 по 16:00 год у Тернополі на Театральному майдані працюватиме вакцинальний автобус. Акція проводиться у рамках Європейського тижня імунізації.

Під час заходу охочі тернополяни та гості міста зможуть дізнатись про переваги та необхідність вакцинації. Також особи з груп ризику зможуть пройти імунізацію.

Вакцинуватиме громадян досвідчена бригада медиків з Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Організатори також розігруватимуть різноманітні подарунки.

До слова, Європейський тиждень імунізації триває з 23 по 29 квітня. Мета кампанії, що проходить в європейському регіоні під гаслом «Запобігти. Захистити. Імунізувати», – збільшити охоплення вакцинацією шляхом підвищення обізнаності про важливість вакцинації серед батьків, медиків, політиків, управлінців та медіа.