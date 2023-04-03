На Тернопільщині судитимуть начальника поліції

отримання 10 000 грн неправомірної вигоди судитимуть начальника відділу поліції на Тернопільщині

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо начальника одного з територіальних відділів поліції ГУНП в Тернопільській області за отримання ним 10 000 грн неправомірної вигоди від місцевого жителя за вчинення дій в його інтересах (ч. 3 ст. 368 КК України).

За матеріалами слідства, правоохоронець одержав неправомірну вигоду від місцевого жителя за безперешкодне перевезення вирубаної деревини без супровідних документів по території обслуговування очолюваного ним відділу поліції.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.