На Тернопільщині знешкоджено артснаряд часів Другої світової війни

9 листопада піротехніками Тернопільщини знешкоджено артснаряд часів Другої світової війни.

О 08:05 у с. Білокриниця Кременецької територіальної громади Кременецького району, на територій присадибної ділянки місцевого жителя, під час проведення земляних робіт виявлено артилерійський снаряд АС-75 мм часів Другої світової війни.

О 14:00 фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено та знищено в безпечному місці артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни, виявлений напередодні у с. Ратищі Залозецької територіальної громади Тернопільського району в лісовому масиві.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!