За принципової позиції Київської обласної прокуратури в державну власність повернуто землі лісогосподарського призначення загальною площею 6 га та вартістю понад 38 млн грн. Про це повідомив міжрайонний прокурор Микола Ульмер.

Суд встановив, що відповідачі незаконно набули право власності на спірні землі за договорами купівлі-продажу. Ці документи укладалися з особами, що не були власниками землі, оскільки рішення про надання у власність зазначених земель не приймалися.

Крім того, вказані земельні ділянки, які розташовані в адміністративних межах Козинської селищної ради Обухівського району, є землями лісогосподарського призначення та відносяться до земель лісового фонду Козинського лісництва.

Як зазначив Микола Ульмер, завдяки позиції прокуратури суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора та скасував рішення суду першої інстанції, задовольнивши заявлені прокурором позовні вимоги у повному обсязі.

Також він нагадав, що нещодавно за позовом Фастівської окружної прокуратури Господарський суд Київської області скасував рішення про державну реєстрацію прав на земельні ділянки вартістю понад 900 млн грн та повернув їх до державної власності.

Прокурори встановили, що товариство з обмеженою відповідальністю здійснило державну реєстрацію права власності на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 267 га на підставі підроблених документів. Це підтверджено у 2021 році вироком Васильківського міськрайонного суду. Вказані землі розташовані в адміністративних межах Фастівської міської ради.

За словами Миколи Ульмера, позовні вимоги прокуратури судом задоволені, державну реєстрацію права власності скасовано, а земельні ділянки повернуто на користь держави в особі Київської обласної державної адміністрації.

Крім того, як повідомляли ЗМІ, прокуратура Київської області у жовтні цього року повернула державі землі вартістю 82 мільйони гривень. Зазначається, що на території Пристоличної ОТГ на підставі розпорядження райдержадміністрації, державних актів та договорів купівлі-продажу спірні земельні ділянки незаконним шляхом перейшли у приватну власність за рахунок земель лісогосподарського призначення. Ці землі є обмеженими у цивільному обороті.





