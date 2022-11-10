Тернопільщина отримала 7,5 тисяч вакцин від кору, паротиту та краснухи

🟦 Тернопільщина отримала вакцину КПК

▪️Про те, що область отримала вакцину КПК, розповіла журналістам Телеканал ІНТБ завідувачка відділу імунопрофілактики ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ ” Марія Павельєва.

Минулого тижня Тернопільська область отримала 7 тисяч 452 вакцини від кору, паротиту та краснухи.

Щеплення ними можна отримати у всіх медичних закладах області з наступного тижня.

– Вакцинація КПК передбачає введення дитині багатокомпонентної вакцини, що захищає організм від вірусів трьох інфекційних захворювань – кору, епідемічного паротиту та краснухи. На жаль, противірусної терапії проти цих захворювань сьогодні не існує, тому захистом від можливих ускладнень під час таких захворювань є лише вакцинація, тобто щеплення від кору, краснухи, паротиту (КПК) – розповіла Марія Павельєва.

Вона наголосила, що «імунізація є одним з найуспішніших та ефективніших за вартістю медико-санітарних заходів».

ℹ Більше інформації – у сюжеті Олесі Липчак у новинному блоці ІНТБ/Тернопіль1 – сьогодні, 9 листопада, о 15 00год.

Довідково:

Згідно з Національним календарем, в Україні у 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років – планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист організму дитини від кору.

☝🏼Пам’ятайте: щеплення вакциною КПК є набагато безпечнішим, ніж будь-яка з цих трьох хвороб.