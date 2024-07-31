На Тернопільщині знищили памʼятку природи. Збитки перевищили 𝟯 мільйони гривень

У селі Мильне Залозецької громади знищено пам’ятку природи місцевого значення «Липи біля Святого Миколая».

Порушення виявили фахівці Інспекції спільно з працівниками Південно-Західне міжрегіональне управління ЛМГ під час планової перевірки Залозецької селищної ради.

💰Розмір шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду внаслідок знищення пам’ятки природи склав 3 422 771 грн.

​✅Оскільки в даному порушенні вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачено ч.1 ст. 252 Кримінального кодексу України, Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області матеріали перевірки скеровані до поліції для подальшого внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлення винних осіб.

📌Довідково:

Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Липи біля Святого Миколая» складалася з трьох лип серцелистих віком понад 160 років і діаметром 76, 70 та 114 сантиметрів, що мали природоохоронну, історико-культурну, еколого-освітню та естетичну цінність. Липи висаджені у 1867 році біля фігури Святого Миколая у селі Мильне Тернопільського району.

☝Закликаємо громадян не бути байдужими спостерігачами, а протидіяти будь-яким випадкам порушення природоохоронного законодавства та докладати зусиль задля збереження нашого довкілля!

📩Про виявлені факти шкоди довкіллю можна повідомити Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області через застосунок #ЕкоЗагроза, на поштову адресу: Шашкевича, 3, м. Тернопіль, тел. (0352) 25-95-82, або на електронну адресу: tern@dei.gov.ua