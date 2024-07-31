За минулу добу рятувальники вісім разів «воювали» з небезпечними комахами

30 липня було вилучено гнізда шершнів на території приватних домогосподарств у містах Монастириська, Почаїв та Скалат, а також у селах Жнибороди, Язловець Чортківського району, Шпиколоси, Плоске Кременецького району та Смиківці Тернопільського району.

Звертаємо увагу на важливість безпеки! Шершні можуть бути небезпечними для людини, особливо для тих, хто має алергію на укуси комах. Тому важливо бути обережними і дотримуватися наступних рекомендацій:

– Не намагайтеся самостійно видаляти гнізда. Це може призвести до агресивної поведінки комах і збільшення ризику укусу.

– Залишайтеся на безпечній відстані від виявлених гнізд.

– Негайно звертайтеся до рятувальної служби або спеціалізованих організацій, які мають необхідне обладнання та навички для безпечного вилучення гнізд.

Будьте відповідальними за свою безпеку та безпеку своїх близьких! Ваша обачність може врятувати життя.