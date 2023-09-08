На Тернопільщину доставлено 2640 доз вакцини проти COVID-19

У Тернопільську область доставлено 2640 доз вакцин проти COVID-19. Загалом по регіонам буде розподілено 39300 доз вакцин Comirnaty (Pfizer) у дозуванні для дорослих та дітей і Janssen (Johnson and Johnson). Обласні Центри контролю і профілактики захворювань (ЦКПХ) забезпечуватимуть транспортування вакцин та їхнє зберігання із дотриманням холодового ланцюга.

«Ми наближаємося до сезонного збільшення кількості випадків гострих респіраторно-вірусних інфекцій, проте все ще маємо час захистити себе та найдорожчих. Коронавірус нікуди не зник, тому зробити щеплення особливо важливо людям, які входять до груп ризику – з ослабленим імунітетом чи супутніми захворюваннями, а також старшим за 60 років. Вакцинація допоможе захиститися від важкого перебігу хвороби та смерті внаслідок ускладнень», – розповів Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України.

Вакцинація проти COVID-19 дозволена в Україні з 5-річного віку. Це – рекомендована вакцинація, проте платити за неї не треба. Зробити щеплення безоплатно можна у сімейного лікаря та у пунктах щеплень.

Повний курс вакцинації проти COVID-19 складається з чотирьох щеплень. Через 5 місяців після первинного курсу необхідно зробити першу бустерну дозу щеплення. Друга бустерна доза рекомендована всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої.

Станом на 31 серпня від початку вакцинальної кампанії проведено 35 663 840 щеплень. Повний курс вакцинації (4 дози) в Україні зробила 356 751 людина. Водночас перше бустерне щеплення проти COVID-19 не зробили понад 15 млн українців (тобто отримали лише дві дози щеплень).