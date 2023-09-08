У Підгаєцькій громаді перейменовано всі вулиці, повʼязані з радянським минулим
Відповідне рішення було прийняте на засіданні 31 сесії Підгаєцької міської ради.
Нові назви вулиць у населених пунктах нашої громади:
м.Підгайці:
▪️вул.Мічуріна – вул.Героїв ЗСУ;
с.Галич:
▪️вул.Димитрова – вул.ім.Олександра Корпана;
▪️вул.Гагаріна – вул.Шилівська;
с.Голгоча:
▪️вул.Медведєва – вул.Лесі Українки;
с.Заставче:
▪️вул.Гагаріна – вул.Івана Легкого;
с.Угринів:
▪️вул.Першотравнева – вул.Центральна Бічна.
❓Чи потрібно змінювати всі особисті документи❓
❗Ні❗Громадянам, які живуть на перейменованих вулицях, у документах нічого змінювати не потрібно. Достатньо звернутися у ЦНАП, де вам видадуть довідку про перейменування вулиці, яка буде належним правопідтверджуючим документом при вчиненні будь-яких правочинів.