22:57 | 8.09.2023
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У Підгаєцькій громаді перейменовано всі вулиці, повʼязані з радянським минулим

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Відповідне рішення було прийняте на засіданні 31 сесії Підгаєцької міської ради.

Нові назви вулиць у населених пунктах нашої громади:

м.Підгайці:
▪️вул.Мічуріна – вул.Героїв ЗСУ;

с.Галич:
▪️вул.Димитрова – вул.ім.Олександра Корпана;
▪️вул.Гагаріна – вул.Шилівська;

с.Голгоча:
▪️вул.Медведєва – вул.Лесі Українки;

с.Заставче:
▪️вул.Гагаріна – вул.Івана Легкого;

с.Угринів:
▪️вул.Першотравнева – вул.Центральна Бічна.

❓Чи потрібно змінювати всі особисті документи❓

❗Ні❗Громадянам, які живуть на перейменованих вулицях, у документах нічого змінювати не потрібно. Достатньо звернутися у ЦНАП, де вам видадуть довідку про перейменування вулиці, яка буде належним правопідтверджуючим документом при вчиненні будь-яких правочинів.

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