У Підгаєцькій громаді перейменовано всі вулиці, повʼязані з радянським минулим

Відповідне рішення було прийняте на засіданні 31 сесії Підгаєцької міської ради.

Нові назви вулиць у населених пунктах нашої громади:

м.Підгайці:

▪️вул.Мічуріна – вул.Героїв ЗСУ;

с.Галич:

▪️вул.Димитрова – вул.ім.Олександра Корпана;

▪️вул.Гагаріна – вул.Шилівська;

с.Голгоча:

▪️вул.Медведєва – вул.Лесі Українки;

с.Заставче:

▪️вул.Гагаріна – вул.Івана Легкого;

с.Угринів:

▪️вул.Першотравнева – вул.Центральна Бічна.

❓Чи потрібно змінювати всі особисті документи❓

❗Ні❗Громадянам, які живуть на перейменованих вулицях, у документах нічого змінювати не потрібно. Достатньо звернутися у ЦНАП, де вам видадуть довідку про перейменування вулиці, яка буде належним правопідтверджуючим документом при вчиненні будь-яких правочинів.