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На Тернопільщині в пожежі знову загинула людина

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Протягом минулої доби рятувальники Тернопільщини оперативно ліквідували 3 пожежі, врятували 4 будівлі:
🏠 с. Новостав, Кременецький район: горів приватний житловий будинок. На жаль, на місці трагедії виявлено тіло власника будинку.
🏡 с. Перепельники, Тернопільський район: пожежа в приватному будинку, яку вдалося локалізувати завдяки швидким діям вогнеборців.
🏚️ с. Ланівці: пожежа господарчої споруди.
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⚠️ Застереження для безпеки у побуті ⚠️
1. Не залишайте без нагляду увімкнені електроприлади та свічки 🕯️.
2. Не використовуйте пошкоджені розетки та подовжувачі ⚡.
3. Забезпечте вентиляцію під час роботи газових приладів, аби уникнути небезпеки отруєння чадним газом.
4. Тримайте легкозаймисті матеріали подалі від джерел тепла 🔥.
5. Майте під рукою вогнегасник – він може врятувати життя у критичний момент.
Бережіть себе та свої домівки! 💛

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