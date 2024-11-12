На Тернопільщині в пожежі знову загинула людина

Протягом минулої доби рятувальники Тернопільщини оперативно ліквідували 3 пожежі, врятували 4 будівлі:

с. Новостав, Кременецький район: горів приватний житловий будинок. На жаль, на місці трагедії виявлено тіло власника будинку.

с. Перепельники, Тернопільський район: пожежа в приватному будинку, яку вдалося локалізувати завдяки швидким діям вогнеборців.

с. Ланівці: пожежа господарчої споруди.

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Застереження для безпеки у побуті

1. Не залишайте без нагляду увімкнені електроприлади та свічки

2. Не використовуйте пошкоджені розетки та подовжувачі

3. Забезпечте вентиляцію під час роботи газових приладів, аби уникнути небезпеки отруєння чадним газом.

4. Тримайте легкозаймисті матеріали подалі від джерел тепла

5. Майте під рукою вогнегасник – він може врятувати життя у критичний момент.

Бережіть себе та свої домівки!