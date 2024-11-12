На Тернопільщині в пожежі знову загинула людина
Протягом минулої доби рятувальники Тернопільщини оперативно ліквідували 3 пожежі, врятували 4 будівлі:
с. Новостав, Кременецький район: горів приватний житловий будинок. На жаль, на місці трагедії виявлено тіло власника будинку.
с. Перепельники, Тернопільський район: пожежа в приватному будинку, яку вдалося локалізувати завдяки швидким діям вогнеборців.
с. Ланівці: пожежа господарчої споруди.
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Застереження для безпеки у побуті
1. Не залишайте без нагляду увімкнені електроприлади та свічки .
2. Не використовуйте пошкоджені розетки та подовжувачі .
3. Забезпечте вентиляцію під час роботи газових приладів, аби уникнути небезпеки отруєння чадним газом.
4. Тримайте легкозаймисті матеріали подалі від джерел тепла .
5. Майте під рукою вогнегасник – він може врятувати життя у критичний момент.
Бережіть себе та свої домівки!