Тергромади Тернопільщини отримали від платників області понад 7 млрд грн податкових платежів

Упродовж десяти місяців цього року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 7 млрд 122,7 млн гривень податкових платежів. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Серед податків, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, громади Тернопільщини упродовж січня-жовтня цього року отримали 4 млрд 631,6 млн грн податку на доходи фізосіб, а малий бізнес сплатив 1 млрд 150,5 млн грн єдиного податку. Також на 543,8 млн грн місцеві бюджети поповнив земельний податок та орендна плата за землю, на 340,9 млн грн – податок на нерухоме майно.