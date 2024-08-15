14:56 | 15.08.2024
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На території Микулинецької громади виявлене масштабне спалювання пожнивних залишків

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Вчора, 14 серпня, фахівці Інспекції виявили пожежу сухої рослинності на полях сільськогосподарського призначення поблизу села Хмелівка Микулинецької ОТГ.
🔲Загальна площа охоплена вогнем становила близько 40 гектарів.
👮‍♂️🧑‍🚒 Відтак, на місце події було викликано поліцію для фіксування даного факту, а також працівників ДСНС для локалізації та ліквідації пожежі.
✍️Наразі, Інспекцією проводиться розрахунок збитків та готуються матеріали для передачі до правоохоронних органів задля встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності.
☝️Державна екологічна інспекція у Тернопільській області закликає громадян бути свідомими, та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки у цей період. Адже, за статистикою, основною причиною виникнення пожеж в екосистемах є людська діяльність!
❗Разом з тим, звертаємось до аграріїв. В період збирання врожаю категорично забороняється: спалювати стерню, післяжнивні залишки, розводити багаття на полях, викидати недопалки в бік полів.
📢Нагадуємо, за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

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