На території Микулинецької громади виявлене масштабне спалювання пожнивних залишків
Вчора, 14 серпня, фахівці Інспекції виявили пожежу сухої рослинності на полях сільськогосподарського призначення поблизу села Хмелівка Микулинецької ОТГ.
Загальна площа охоплена вогнем становила близько 40 гектарів.
Відтак, на місце події було викликано поліцію для фіксування даного факту, а також працівників ДСНС для локалізації та ліквідації пожежі.
Наразі, Інспекцією проводиться розрахунок збитків та готуються матеріали для передачі до правоохоронних органів задля встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності.
Державна екологічна інспекція у Тернопільській області закликає громадян бути свідомими, та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки у цей період. Адже, за статистикою, основною причиною виникнення пожеж в екосистемах є людська діяльність!
Разом з тим, звертаємось до аграріїв. В період збирання врожаю категорично забороняється: спалювати стерню, післяжнивні залишки, розводити багаття на полях, викидати недопалки в бік полів.
Нагадуємо, за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.