На Тернопільщині керівник ГО та депутат допомогли втекти з країни 122 ухилянтам

У Тернополі судитимуть ділків, які допомогли незаконно виїхати за кордон 122 чоловікам. Про це повідмоляє пресслужба ДПСУ.

Слідством встановлено, що фігуранти цих проваджень загалом незаконно переправили за кордон 122 чоловіків призовного віку, переважна більшість яких були вихідцями Тернопільщини, а також сусідніх – Львівської, Івано-Франківської та Хмельницької областей.

Зокрема, встановлено незаконну діяльність мобілізованого депутата однієї із сільських рад. У військовій частині він вносив прізвища своїх клієнтів, як водіїв-волонтерів, які виїжджали за гуманітарною допомогою для ЗСУ. На підставі сфальшованих листів ця інформація потрапляла до автоматизованої інформаційної системи.

У такий спосіб протягом липня 2022 – січня 2023 років підозрюваний допоміг незаконно виїхати за кордон 74 військовозобов’язаним чоловікам.

У рамках іншого провадження встановлено незаконний виїзд за межі України 48 чоловіків призовного віку. Усі вони виїжджали за системою “Шлях”, як водії, які мали привезти гуманітарну допомогу, але жоден з цих не повернувся з-за кордону.

Слідство встановило причетність до організації цієї схеми тернополянина, який є засновником громадської організації та двох його спільників.

В обидвох випадках кримінальне провадження проводилося за ч. 2 ст. 332 Кримінального Кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.