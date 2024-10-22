На цілий день закриють тимчасову переправу у Теребовлі

Наносять розмітку на підходах до мосту через річку Гнізна на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у рамках реконструкції споруди.

У зв’язку з цими роботами тимчасова переправа для легкового транспорту не буде функціонувати 23 жовтня з 8:00 до 22:00.

“Рух тимчасовою переправою буде закрито для всіх видів транспорту. Об’їхати реконструйований міст на трасі М-19 можна 2 шляхами: транспортні засоби вагою до 15 тонн та навантаженням на вісь до 6 тонн: повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль, з’їжджають з дороги Н-18 на Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів біля села Дарахів, рухаються дорогою Р-87 до перетину з М-19 у місті Теребовля”, – зазначили дорожники.

Транспортні засоби вагою понад 15 тонн:

– повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль

– з’їжджають з дороги Н-18 на Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська поблизу міста Бучач

– повертають на трасу М-19 на об’їзній міста Чортків, а звідти – до міста Теребовля.