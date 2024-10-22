Хвилина мовчання на честь Владислава РАТНИЧЕНКА

Владислав РАТНИЧЕНКО, 19-річний захисник України з позивним “Радик”, віддав своє життя за Батьківщину 11 серпня 2022 року під час мінометного обстрілу на Донеччині.



Народжений 22 жовтня 2002 року в Горлівці, Владислав у 12 років став переселенцем, переїхавши на Тернопільщину. Навчався у Коропецькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

З початком повномасштабного вторгнення Владислав долучився до захисту Києва. У квітні 2022 року підписав контракт і продовжив захищати Україну на Харківщині та Донбасі.



“Син мав велике почуття відповідальності. Завжди кудись у бій рвався,” – згадує батько Віктор. Владислав був принциповим, добрим та справедливим юнаком.

За свій подвиг Владислав РАТНИЧЕНКО посмертно нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Владислав залишив батька Віктора, маму Еліну та сестер. Його поховали 16 серпня 2022 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі.

За інф. Тернопільської міської ради