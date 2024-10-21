На Тернопільщині молодик забив сусіда до смерті
Дев’ятнадцятирічного жителя Золотниківської територіальної громади затримали слідчі Теребовлянського відділення поліції відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту інкримінують умисне вбивство.
Тіло чоловіка без ознак життя, але з видимими тілесними ушкодженнями на присадибній ділянці односельця побачили сусіди. Вони викликали поліцію. Проте судово-медичний експерт, який виїжджав на повідомлення, констатував смерть 57-річного чоловіка. На місці злочину працювала слідчо-оперативна група.
“За попередньою інформацією, 19 жовтня ввечері потерпілий прийшов у гості до знайомої з сусіднього будинку. Жінка проживала з сином. Чоловік почав зачіпатися до сусідки та на її крик прибіг син, який спав у сусідній кімнаті. Молодий господар почав бити чоловіка руками та ногами по тілу. Потерпілий втратив свідомість, а зловмисник витягнув його на вулицю і продовжив завдавати тілесні ушкодження. Після цього вирішив приховати злочин та закопати тіло сусіда на своєму подвір’ї. Проте не встиг”, – розповів старший слідчий відділення поліції №3 м. Теребовля Дмитро Ванджура.
Повз його хату проходили сусіди, побачили побитого односельця та викликали поліцію. Фігурант зізнався в злочині. Йому уже оголосили підозру відповідно до частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне 19-річному хлопцеві загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Триває слідство.