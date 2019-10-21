На Україну насуваються потужні магнітні бурі

Магнітна буря або геошторм – це збурення магнітного поля нашої планети, яке відбувається під час високої сонячної активності.

Сонце обіцяє бути спокійним у жовтні і на початку місяця сильних геомагнітних коливань не передбачено. Наприкінці місяця очікується дві магнітних бурі, повідомляє Лабораторія Рентгенівської астрономії сонця ФІАН, пише 24 канал.

Коли будуть магнітні бурі у жовтні

24 та 25 жовтня будуть дві магнітні бурі рівня G1. Рівень G1 – найслабша потужність бурі за п’ятибальною шкалою.

Також у деякі дні місяця очікується невелике збудження магнітосфери: 21 та 26 жовтня.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Насправді, науково-обґрунтовані дослідження та докази про те, що магнітні бурі впливають на відчуття людини – досі відсутні. Проте багато людей переконані у тому, що зміни у магнітному полі впливають на серце та судини, нервову систему та навіть на електроенергію.

Також деякі люди запевняють, що відчувають магнітні бурі через перепади настрою та головні болі.