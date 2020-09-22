21 вересня останній день другого заявкового періоду для аматорських футбольних команд Тернопільської області. Цього дня тренери могли дозаявити потрібного їм гравця чи гравців, або ж відзаявити футболістів, які не виконували тренерських настанов.

Найгучніший перехід в останній день трансферного вікна відбувся у команді «Агрон» з Великих Гаїв. У складі чемпіона Тернопільської області з’явився 27-річний атакувальний півзахисник Володимир Пришнівський.

Досвідчений півзахисник своїм першим тренером вважає нині покійного Василя Олександровича Матвійківа, під керівництвом якого довгий час виступав у тернопільській дитячо-юнацькій команді «Соколята». Паралельно у ДЮФЛ України він виступав за команду «ВІК» з Володимиро-Волинського (зіграв у 39 поєдинках та забив 12 голів). У чемпіонаті України серед аматорів захищав кольори команди «Топільче» (Тернопіль), яка створилася на базі «Соколят». Далі був нетривалий період виступів у тернопільській «Ниві» у другій лізі чемпіонату України, у складі якої в 11 матчах чемпіонату України забив 3 м’ячів. З 20111 по 2016 рр. Пришнівський захищав кольори “Скали” (Стрий). На початку 2017-го року футболіст долучився до складу ФК “Тернопіль”, а друге частину 2017 року відіграв у іншій команді з Файного міста – “Ниві”.

На початку 2018 року Володимир Пришнівський продовжив футбольну кар’єру у Польщі. Півзахисник долучився до складу аматорської команди “Іскра” з Гольчево, яка виступала у п’ятому дивізіоні. Загалом у Польщі Володимир відіграв понад два роки, аж поки цьогоріч не повернувся на рідну Тернопільщину.

Сезон-2020 Пришнівський розпочав у складі ФК «Нараїв» (Бережанський район), за який виступав до вчорашнього дня, 20 вересня. В своєму останньому поєдинку за бережанську команду Володимир Прішнівський не відзначився результативними діями, а його команда поступилася ФК «Мельниця» з Мельниці-Подільської – 0:2. Загалом у складі ФК «Нараїв» Пришнівський провів 109 матчів, в яких відзначився шістьма забитими м’ячами, п’ять з яких – з пенальті.

Від сьогодні, 21 вересня, Володимир Пришнівський повноправний гравець великогаївського «Агрона». Він повинен створити конкуренцію футболістам середини поля, в першу чергу Руслану Луцика, Валентину Білику та Тарасу Гром’яку.