У Ланівцях планують створити реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами

У вересні до Ланівців завітала польська делегація. Під час зустрічі із представниками місцевої влади обговорили питання створення у Ланівцях реабілітаційного центру для дітей з особливими потребами. Відтак м. Ланівці перейматиме досвід Кременця, де на даний час залучають інвестиції для реалізації такого проекту. Як наголосили представники найкращого реабілітаційного центру в Польщі, у кожному районі Тернопільщини необхідно створити громадську організацію, яка безпосередньо співпрацюватиме із іноземними фондами.

Учасники польської делегації – це небайдужі люди, які готові ділитися досвідом і допомагати батькам виховувати дітей з маломобільних груп. Каміль Кабасінські – заступник керівника товариства для дітей з особливими потребами «Крок за кроком» у м. Замость (Польща); Алла Андрущук – керівник громадської організації «Товариство батьків дітей-інвалідів та їх друзів «Зоря надії» (м. Кременець), мати чотирьох дітей, двоє з яких з інвалідністю; Магда Полівчак – керівник «Дому самодопомоги» у м. Замость; Гося Погудз-Кусяк – координатор проекту «Ріта».

Представники делегації зустрілися із міським головою Ланівців. Влітку Роман Казновецький здійснив робочий візит до Польщі, де вивчав ситуацію із лікування, реабілітації та навчання маломобільних груп населення, а саме дітей.

«Ми повинні зробити так, щоб батьки дітей з особливими потребами не залишалися наодинці із проблемою. Цю тему варто порушувати на районному, обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. А я як міський голова допомагатиму у цьому усіма можливими способами», – наголошує Роман Казновецький («Блок Петра Порошенка «Солідарність»).

Представники польської делегації зустрілися із батьками дітей з особливими потребами, а також з громадськістю та з депутатами різних рівнів у залі засідань Лановецької райради. Учасники зустрічі наголосили на необхідності створення громадської організації, яка безпосередньо співпрацюватиме із іноземними фондами. Адже влада – це лише допоміжна ланка, яка виступає партнером. Тому важливо перейняти європейський досвід і заснувати громадську організацію. Польські друзі запропонували учасникам зустрічі можливість безкоштовного тижневого екскурсу для бажаючих до центру в м. Замость (Польща).

Водночас міський голова Ланівців Роман Казновецький розповів гостям з Польщі про програми підтримки, які діють у місті. Вони стосуються дітей з особливими потребами, з малозабезпечених сімей. Міська програма «Турбота» передбачає одноразову матеріальну допомогу внутрішньо переміщеним особам, ветеранам та інвалідам Другої світової війни, сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, батькам дітей з обмеженими можливостями, дітей з кризових категорій, дітей-сиріт, напівсиріт, малозабезпеченим, які гостро потребують фінансової допомоги. Крім того, ліквідаторам та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, учасникам антитерористичної операції, особам, які брали участь у виконанні бойових завдань на території інших країн. Лише цього року здійснено виплат даним категоріям населення на суму близько 110 тис. грн.