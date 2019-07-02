Народний музей історії села Ягільниця на Тернопільщині «заробив» ще одну відзнаку

Цими днями Ягільницький народний музей історії села святкує 40-річчя з часу його створення. У музеї, що налічує сім кімнат-залів, на високому художньо-естетичному рівні щодо його оформлення, відображена історія села від часів середнього палеоліту до сьогодення.

У Ягільниці статус жителя села кожен дістає з неодмінного відвідання музею ще в дитсадківському віці. То – як обряд хрещення. Тому музей є справді народним і наче святиня.

У музеї збираються на всі-всі свята. Навіть якщо не в самому музеї – то поруч, під тим же дахом. І неодмінно заходять сюди.

Фото Ореста Лижечки

Народний музей історії села в Ягільниці – то і культурна спадщина, і місточок між минулим та майбутнім, і потенціал України, і літопис буднів і свят села.

Творцем цього історико-краєзнавчого осередку є заслужений працівник культури України Степан Бубернак. Навіть сказати б – його «хрещеним батьком».

Йому за особливі заслуги перед українським народом та в переддень 23-х роковин Конституції України вручено Почесну грамоту Верховної Ради України.

Джерело: ЧортківСіті