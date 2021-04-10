Наслідки можуть бути плачевні, – екс-голова Бережанської РДА Олег Захарків про катастрофічну ситуацію з COVID-19

Про складну ситуацію з COVID-19 на території трьох Бережанських ОТГ повідомляє екс-голова РДА Олег Захарків.

За його словами, складається враження, що окрім медичних та лабораторних працівників це питання нікому не цікаве. Місто живе своїм звичним життям, як наче нічого надзвичайного немає. Ринки, заклади громадського харчування, розваги і все, що пов’язане масовим скупченням людей працює без жодних обмежень! З понеділка на повну мають запрацювати заклади освіти.

Все це відбувається в час, коли майже щодня хтось помирає від COVID-19, на стаціонарному лікуванні 65 хворих з них в реанімації 4 осіб. Тільки за вчора поступило 11 осіб, яким підтверджено COVID-19. Щодня понад 20 нових хворих, більше 400 осіб активно хворих. Хтось розуміє до чого ми котимось? – питає чиновник.

Шановні голови громад, якщо ви негайно не приймете кардинальних кроків по боротьбі з COVID-19, наслідки можуть бути плачевні. Медичні установи і самі медики можуть з тими проблемами не впоратися. Вони зараз працюють на межі своїх матеріальних та людських можливостей!

Скоро великий празник Світле Христове Воскресіння. Очікується приїзд заробітчан, прибуття маси людей, які готуватимуться до свят та польових робіт тощо!

Пропоную голові Бережанської міської ради негайно зібрати комісію з ТЕБ та НС на яку запросити Нараївського та Саранчуківського сільських голів, де розглянути питання про ситуацію із захворюваностю на COVID-19 та вжити на території трьох громад відповідні заходи, які б допомогли виправити складну ситуацію, – пропонує Олег Захарків.