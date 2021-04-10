Хто в Україні отримає перші дози вакцини Pfizer та Coronavac

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, як розподілять перші партії вакцини від коронавірусу Pfizer та CoronaVac. Перші щеплення цими вакцинами планується зробити вже наступного тижня.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Суспільного.

Так, за його даними, літак з першими 117 тисячами доз вакцини Pfizer має прибути в Україну наступного тижня в межах механізму COVAX.

“Ми розраховуємо на те, що літак з вакциною прилетить в Україну 14 квітня. Цей літак задрафтований ЮНІСЕФ. Але літак поки ще не злетів. Тому може бути, що 14 числа він не приземлиться в Україні. З яких причин – це залежить не від мене”, – заявив Ляшко.

Він повідомив, що препаратом Pfizer, в першу чергу, щеплюватимуть персонал і мешканців будинків для людей похилого віку, які підпадають під перший етап вакцинації. Також перші дози цієї вакцини отримають співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужби.