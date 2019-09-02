Навіщо головна вежа костелу в Чорткові наприкінці серпня убралася в осінню позолоту

А ви зауважили, що головна пам`ятка старого Чорткова в рази пришвидшено змінила окрас за серпневе листя? І зі звичної брунатної центральна вежа костелу св. Станіслава у середмісті стала золотою. То – після завершення комплексу опоряджувальних робіт із заміни дахівки.

Не варто гарячкувати: покриття таке ж, як і раніше – мідна бляха. Просто попереднє було давнє. І час зробив своє – дахівка окислилась, набравши темно-зеленого окрасу. Згодом і наші нащадки милуватимуться головною вежею костелу брунатної барви. Як стверджують специ, трапиться те за кілька десятків років, пише ЧортківCity

Наразі головна вежа вже частково скинула свої тимчасові «вії» – верхнє риштування. Як коментує одна з найактивніших парафіянок храму Ольга Щербакова, на вежі замінено не лише дахове покриття, а й прогнилі від часу дерев`яні лати.

Висотні роботи на 52-метровому куполі вправно, віртуозно, а головне – якісно виконувала збірна бригада бляхарів з різних місць Галичини. Ось тільки строки трохи затягнулись стосовно передбачуваного – через зміни в законодавстві щодо переходу кольорових металів через митницю.

– Друга партія бляхи не очікувано затрималась на польсько-українському кордоні аж на чотири тижні, – пояснює парафіянка.

На черзі – вправність іншої бригади, на цей раз вже столярів. Адже в тій же центральній вежі повністю замінюватимуться дерев`яні вікна та жалюзі на них.

А ще майстри-каменярі укріплюватимуть та підмуровуватимуть відколи й надщерблення, утворені внаслідок спричинених часовою руйнацією відвалів деяких декоративних сегментів.

Одне слово, головна візитка Чорткова знову постане перед зором містян і гостей в первозданній красі навіть раніше, ніж очікувалось. Позаяк терміни ремонтних робіт на костелі про всяк випадок обмежувались часовими рамками аж до кінця року.