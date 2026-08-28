За 20 тисяч гривень продав автомат і набої: у Збаражі затримали 60-річного чоловіка

У Збаражі поліцейські затримали 60-річного місцевого жителя, якого підозрюють у незаконному збуті вогнепальної зброї та боєприпасів. Чоловік за 20 тисяч гривень продав предмет, схожий на автомат Калашникова, та 30 набоїв до нього.

Про незаконну діяльність чоловіка співробітники карного розшуку відділення поліції №4 міста Збаража дізналися під час оперативних заходів. Правоохоронці отримали інформацію, що 60-річний житель місцевої громади шукає покупця, аби продати зброю та боєприпаси.

За автомат та 30 патронів калібру 5,45 мм чоловік хотів отримати 20 тисяч гривень.

Після збуту зброї та набоїв фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримання відбулося за силової підтримки бійців КОРДу.

Речові докази правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Остаточно встановити характеристики вилучених предметів має відповідне дослідження.

Слідчі оголосили чоловікові підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, передача або збут вогнепальної зброї та бойових припасів.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Теребовлянська окружна прокуратура.

Зауважимо, що йдеться саме про підозру, а не встановлену судом вину. Остаточне рішення у справі має ухвалити суд.