Не кіпішуйте, – на Тернопільщині можуть запровадити особливий режим

29-31 жовтня на Тернопільщині СБУ проводитиме планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання, які відбуватимуться у кількох локаціях Тернополя та околицях обласного центру.

Відпрацювання силовиками навчальних завдань відбуватиметься в умовах наближених до реальних, що передбачає залучення спецтехніки і озброєних правоохоронців. На період проведення навчань на окремих територіях міста можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху автотраспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо.

Управління СБУ в Тернопільській області просить мешканців та гостей міста із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

У випадку виявлення громадянами зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб і транспортних засобів просимо невідкладно повідомити про це на гарячу лінію УСБУ (0352) 52-90-00, (067) 352-31-00 або спецлінію поліції 102.