Нелюди понищили старі липи заради сувенірів

09.05.2023 року працівниками Державної екологічної інспекції у Тернопільській області проведено обстеження захисної лісової смуги автодороги Бучач-Нижнів на предмет перевірки інформації викладеної свідомими громадянами у засобах масової інформації Internet Facebook, щодо незаконної порізки дерев породи липа.

🌳Обстеженням встановлено варварське пошкодження 12 дерев породи липа задля виготовлення сувенірної продукції.

Загальна розрахована сума шкоди, заподіяна пошкодженням дерев, склала 318,317 тис.грн.

🚓У зв’язку з тим, що порушення вимог природоохоронного законодавства вчинено невстановленими особами, матеріали справи для встановлення порушників направлено до ВП №2 (м. Бучач) Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області.

☝️Інспекція і в подальшому просить небайдужих громадян повідомляти про злочини проти довкілля!

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