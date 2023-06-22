Тернопільщина впроваджує міжнародні навчальні програми

​19 закладів професійно-технічної освіти та коледжів області запровадять міжнародну навчальну програму JuniorAchievement. У 2023-2024 навчальному році запрацює програма «Компанія».

У червні 2023 року заклади професійної (професійно-технічної) освіти та фахової передвищої освіти (коледжі) Тернопільськоїобласті ухвалили рішення ввести новий навчальний курс з підприємництва «Компанія». Це програма, які діє протягом всього навчального року, допомагає учасникам на практиці засвоїти навички з ведення бізнесу, планування, маркетингу, фінансової грамотності, командної роботи. Крім вчителів, наставниками у програмі також стають успішні підприємці регіону. Участь у програмах для учнів та вчителів – безкоштовна.

З нового навчального року міжнародні програми запрацюють у закладах профтехосвіти та коледжах в таких містах якТернопіль, Борщів, Бучач, Вишнівець, Зборів, Заліщики, Кременець, Ланівці, Підгайці, Почаїв, Скалат, Хоростків, Чортків, селищі Підволочиськ.



«У вересні 2023 року громадська організація JuniorAchievementUkraine розширює свою діяльність на шість нових регіонів. Тернопільська область була обрана як одна з перспективних для навчання молоді. Наша місія дати знання і практичні підприємницькі навички новому поколінню українців, щоб наші діти змогли досягати успіху в процвітаючій Україні» – розповів про старт навчальних курсів Андрій Турак, директор з розвитку Junior Achievement Ukraine.

Програми від Junior Achievement успішно працюють з 1919 року. Станом на 2023 рік понад 15 мільйонів студентів у всьому світі навчаються за програмами JA у більш ніж 100 країнах світу. У 2022 році JA Ukraine отримала гриф Міністерства освіти і науки України на навчальну програму з підприємництва “Компанія” та курс “Фінансова грамотність”.

Нагадаємо, у 2022-2023 навчальному році в якості пілотних областей були обрані Львівська та Чернівецька, оскільки вони прийняли найбільшу кількість ВПО. У програмі з підприємництва «Компанія» взяли участь 37 навчальних закладів з цих областей. Учасниками стали понад 300 учнів, близько 50 вчителів і 20 бізнес-менторів. Учні заснували та успішно запустили 40 міні-компаній.

У травні 2023 року відбувся Національний Конкурс «JAКомпанія 2023 року», переможець якого представлятиме Україну на європейському конкурсі з молодіжного підприємництва Gen–Eу Стамбулі.



Довідка. Junior Achievement Ukraine – це провайдер навчальних програм з підприємництва та фінансової грамотності для молоді. Організація є частиною всесвітньою мережі Junior Achievement, що веде свою діяльність з 1919 року у понад 100 країнах світу. Її місія – підготовка молоді до ринку праці, кар’єрного і особистого розвитку.