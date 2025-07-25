Нещасний випадок на Тернопільщині: жінка випала з Mercedes Vito під час сварки з водієм

Працівники Гусятинського відділення поліції зареєстрували нещасний випадок на дорозі, який стався за участю автомобіля Mercedes Vito. 60-річна жінка, яка сиділа на пасажирському місці спереду, випала з автомобіля під час суперечки з братом, який був за кермом.

Інцидент стався після того, як між родичами виникла сварка. Внаслідок цього жінка відкрила пасажирські двері і випала з рухомого автомобіля. Потерпіла була доставлена до медичного закладу для надання допомоги.

Поліція взяла зразки крові у водія для перевірки. Тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин події.