На Тернопільщині мотоциклістка вʼїхала в DAEWOO LANOS

У Тернопільській області продовжує зростати кількість ДТП за участі мотоциклів. Ось один з випадків, що стався 24 липня о 13:30 в селі Гаї Шевченківські. 22-річна місцева мешканка, керуючи мотоциклом Kawasaki ninja 650, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем DAEWOO LANOS.

Унаслідок удару мотоциклістка отримала численні травми та переломи і була госпіталізована до лікарні.

Після ДТП правоохоронці почали розслідування для з’ясування всіх обставин події.