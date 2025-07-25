17:39 | 25.07.2025
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На Тернопільщині мотоциклістка вʼїхала в DAEWOO LANOS

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У Тернопільській області продовжує зростати кількість ДТП за участі мотоциклів. Ось один з випадків, що стався 24 липня о 13:30 в селі Гаї Шевченківські. 22-річна місцева мешканка, керуючи мотоциклом Kawasaki ninja 650, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем DAEWOO LANOS.

Унаслідок удару мотоциклістка отримала численні травми та переломи і була госпіталізована до лікарні.

Після ДТП правоохоронці почали розслідування для з’ясування всіх обставин події.

 

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