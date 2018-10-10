Архиєпископ Нестор освятив новозбудований дерев’яний храм на честь Святих жінок мироносиць

30 вересня 2018 року, у неділю 18-ту після П’ятидесятниці, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор з архіпастирським візитом прибув у м. Заліщики Тернопільської області.

На паперті храму Владику зустріли діти віршами і квітами та запашним короваєм.

У цей день архієпископ Нестор звершив чин освячення новозбудованого дерев’яного храму на честь Святих жінок мироносиць та очолив тут Божественну літургію.

Разом із Владикою молилися настоятель храму прот. Богдан Сливка, благочинний Заліщицького району прот. Михаїл Бубнів та числені запрошені священнослужителі із вірянами Чернівечини, Івано-Франківщини та Заліщицького району. Делегацію Богословського відділення ФТФ ЧНУ імені Ю. Федьковича на заході очолив завідувач кафедри культурології, релігієзнавства та теології свящ. Миколай Шкрібляк та настоятель храму Трьох Святителів прот. Микола Щербань.

Святкове богослужіння супроводжував спів хору студентів Богословського відділення філософсько-теологічного факультету Чернівецького Національного університету імені Ю. Федьковича під керівництвом Марчука Олександра Танасійовича.

На малому вході архієпископ Нестор нагородив настоятеля свящ. Богдан Сливку черговою богослужбовою нагородою – протоієрейство.

На запричасному стиху зі словом повчання до богомольців звернувся архимандрит Всеволод, намісник Свято-Миколаївського монастиря у с.Зозулинці Заліщицького району.

У цей день храм був наповнений великою кількістю парафіян, значна кількість яких прийняли Таїнство сповіді та причастилися Святих Тіла і Крові Господньої.

В кінці літургії архієпископ Нестор благословив усіх вірян, привітавши із постанням нового храму на українській землі та відзначив благословенним грамотами низку прихожан храму.

Прес-служба Тернопільської єпархії Української православної Церкви Київського патріархату