Невдала спроба обійти WIM-систему в Тернопільській області: перевізник сплатить 17 000 грн штрафу

1 травня, Тернопільська область (WIM 76). Порушник – вантажний автомобіль марки SCANIA (на фото).

🛣WIM-система зафіксувала перевищення загальної маси ТЗ на 10,6%: 29 тонн при дозволеній максимальній фактичній масі 26 тонн.

🚨 Аби уникнути відповідальності за перевантаження, водій приховав передній державний номерний знак перед проїздом WIMу. Проте це не завадило працівникам ДСБТ ідентифікувати транспортний засіб та повідомити про факт порушення поліцію.

☝️За порушення вагових норм перевізник повинен сплатити штраф у розмірі 17 000 грн.

Крім цього, за порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків ТЗ на порушника чекає ще одна відповідальність, яку визначать правоохоронні органи.

⚠️Зверніть увагу

Нині діють такі штрафи за порушення габаритно-вагових норм:

📌від 5 % до 10 % – 8 500 грн;

📌від 10 % до 20 % – 17 000 грн;

📌від 20% до 30 % – 34 000 грн;

📌понад 30% від встановленої норми – 51 000 грн.

👮‍♂️Укртрансбезпека закликає перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм та доброчесно вести свою господарську діяльність. Це дозволить зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених видатків.