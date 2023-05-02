Тернопільщина отримає майже 37 млн грн на придбання шкільних автобусів

Тернопільщина отримає майже 37 млн грн субвенції з державного бюджету на придбання шкільних автобусів.

Таке рішення прийнято Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня №418.

Дякую Уряду за таку допомогу.

Це дуже важливо для нас, адже з початком повномасштабного вторгнення для евакуації людей з-під обстрілів окупанта, Тернопільщина виділила кілька десятків автомобільних транспортних засобів. Майже усі вони вже непридатні для користування.

Зараз, завдяки державній субвенції ми зможемо оновити шкільний автопарк.

Важливо зазначити, що під час закупівлі шкільних автобусів розпорядники коштів повинні враховувати їх доступність для дітей з інвалідністю.

Кожна дитина повинна мати рівний доступ до якісної освіти, незалежно від стану здоров’я та місця проживання.