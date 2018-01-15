Невже немає жодного почуття відповідальності за людське життя? – як у Збаразькій лікарні лікували дівчинку

іль не поїхали, оскільки дівчинка себе гарно почувала, серйозних симптомів не було.

Можливо, ми наївні… бо надіялись, що в Збаражі також можуть оглянути горло і «прослухати легені». На мою думку, не всі лікарі у Збаражі погані!

У дитини був кашель, вирішили завести її на прийом до лікаря. У лікарні відправили на ренген, щоб подивитись стан легень. Поставили діагноз – запалення. Призначили важкі антибіотики для внутрішньовенного введення.

Дівчинці 7 років. Дитина плакала, перелякалась, була страшно обезсилена…вся сім’я дуже хвилювалась, запалення серйозний діагноз…

Мама, почувши діагноз, одразу прислухалась до лікаря, придбала потрібні лікарства, погодилась на введення антибіотика, оскільки лікар запевнила, що потрібно негайно розпочинати лікування.

Дівчинка дуже важко це все перенесла!

Два дні дитину лікували від ЗАПАЛЕННЯ ВАЖКИМИ антибіотиками.

Бог нам допоміг, на другий день лікування, лікар з Тернополя подивилась ренген та ліки, які приписали в Збаражі.

Медик була шокована! Ліки, які призначені дитині, годяться лише для СТАРШОГО (ПОХИЛОГО) ВІКУ ІЗ АСТМОЮ, а діагноз запалення у дитини ВІДСУТНІЙ, на ренгені це очевидно!!!! Дякувати Богу, наша маленька дівчинка майже здоровенька.

Але я просто у невимовному шоці, не лише з того що дитині 7 рочків призначили не для її віку ліки – дитині визначили зовсім невірний діагноз!

Звичайно, кожна людина може помилятись, але це ж здоров`я і життя людини !!!! Дитяче здоров`я! Дитині погано від цих ліків…Тепер потрібно ліквідувати наслідки такого лікування!

Ця лікар, жінка…Невже немає жодного почуття відповідальності за людське життя!? Або материнського інстинкту? Чи просто людяності? Це ж дитина…

Пишу це на емоціях..і зовсім не хочу когось образити, але досі не можу повірити, що є такі люди…

Нехай Бог береже Вас і Ваші сім`ї від недуг і таких горе-лікарів.