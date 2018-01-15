Загадкова смерть вагітної жінки із Саранчуків викликала чимало чуток

Версія про те, що жінка могла вчадіти, здивувала мешканців Саранчуків і викликала чимало чуток.

У ніч на 12 січня в селі Саранчуки на Бережанщині сталося нещастя — в своєму помешканні раптово померла 24-річна Марія Коцап, рідні знайшли її неживу аж вранці.

Попередня причина смерті жінки, як повідомила поліція, — отруєння чадним газом.

Наразі проводиться судово-медична експертиза, остаточні висновки якої будуть відомі через місяць. Версія про те, що жінка могла вчадіти, здивувала мешканців Саранчуків і викликала чимало чуток, адже в будинку тієї фатальної ночі разом із Марією спали її 1,5-річна донечка Ангелінка та чоловік Андрій, яким нічого не зашкодило. Відомо, що померла перебувала на 6-8 тижні вагітності. За попередніми даними, на тілі жінки не було виявлено слідів насильницької смерті.

Поховали Марію на Старий Новий рік.

Нині вирішується доля її донечки Ангелінки, адже чоловік, як розповіли в Саранчуках, зловживає алкоголем, а тому наряд чи зможе займатися вихованням дитини. Опікунство над дівчинкою хоче оформити одна із сестер батька дитини.