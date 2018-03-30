У дитсадку на Тернопільщині спалах кишкової інфекції: захворіли 10 малюків

У дитсадку міста Збаража на Тернопільщині зафіксували групове захворювання на гостру кишкову інфекцію.

Як повідомили IA ZIK в обласному лабораторному центрі, ознаки недуги виявили в 3 малюків у середу, 28 березня.

Наступного дня захворіли вже 11 осіб, зокрема 10 дітей. Розпочали епідрозслідування.

«Для встановлення причин та умов, що сприяли виникненню спалаху, організовано комплекс заходів. Здійснено відбір матеріалу для дослідження», – розповіли в лабораторному центрі.

Також здійснюють заходи для того, щоб інфекція не розповсюджувалась. За малюками, працівниками дитсадка та їх близькими проводять медичне спостереження.

Джерело: ZIK