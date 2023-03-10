Незаконно зрубав 64 дерева — на Тернопільщині судитимуть працівника лісництва

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно лісника комунального лісогосподарського підприємства, обвинуваченого у незаконній порубці дерев (ч. 1 ст. 246 КК України).

За даними слідства, у лісовому кварталі поблизу с. Пановичі Тернопільського району обвинувачений вирубав 64 дерева, що не були призначені для санітарної рубки.

Протиправними діями лісника завдана шкода навколишньому середовищу на майже 70 тис грн.

Тепер за скоєне доведеться відповідати у суді.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури



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